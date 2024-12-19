Сделала гипс с танкеткой: Ким Кардашьян шокировала тем, как лечит сломанную ногу

Теледива и бизнеследи - 44-летняя Ким Кардашьян - недавно сломала ногу, однако отказываться от своего образа она не готова, поэтому сделала особый гипс с танкеткой.

Фотографией ноги в гипсе Ким поделилась на свой странице в Instagram Stories. У нее в результате получилось что-то ботильонов на танкетке с открытым мысом. Вероятно, ей пришлось потрудится, чтобы найти врача, который согласится сделать подобное. Какие рекомендации ей дали - неизвестно, как и то, можно ли наступать на ногу.

Не забыла Ким и о педикюре - его под гипс она сделала ярко-красным.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ранее Кардашьян появилась на мероприятии в Нью-Йорке, посвященном открытии ее бутика, на специальном девайсе для передвижения, на который она положила ногу, а другой, как на самокате, отталкивалась от земли.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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