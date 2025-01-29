Сделала исключение: Памела Андерсон появилась в новой фотосессии снова с макияжем

57-летняя американская актриса и модель – Памела Андерсон – стала главной звездой нового выпуска журнала Elle USA. На обложке глянца она появилась в пальто от McQueen, ее образ дополняли туфли-лодочки на шпильках от Christian Louboutin.

instagram.com/elleusa

На страницах глянца актриса запечатлена в стильных образах. Памела примерила брючный костюм от Saint Laurent, платье от Prada, блейзер и брюки от Valentino и др. Каждый ее лук завершали украшения – кольца, браслеты, серьги – от Pandora.

instagram.com/elleusa

instagram.com/elleusa

Волосы Андерсон были уложены в элегантную прическу, а на ее лице был макияж с акцентом на глаза. Интересно, что последние несколько лет Памела выходит в свет без декоративной косметики на лице – она отказалась от нее после смерти своей визажистки Алексис Фогель, с которой много лет работала. Женщина ушла из жизни в апреле 2019-го из-за рака груди. Также Андерсон признавалась, что для нее это стало шагом к самопринятию и освобождению от социальных стандартов.

instagram.com/elleusa

instagram.com/elleusa

Сейчас актриса занята продвижением нового фильма со своим участием "Последняя танцовщица".

instagram.com/elleusa

instagram.com/elleusa

Ранее, напомним, Памела Андерсон посетила показ Chanel в Париже. Она надела костюм молочного оттенка из плиссированной ткани. Наряд включал легкую блузу свободного фасона и широкие брюки-палаццо. Блуза имела длинные рукава, а также в верхней части была украшена цветочной аппликацией.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Актриса была без макияжа.

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