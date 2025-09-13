ТСН в социальных сетях

Сделала кудряшки и надела Chanel: дочь Николь Кидман появилась в Нью-Йорке и очень напомнила свою мать

Дочь оскароносной актрисы пытается покорить мир моды.

Сандэй Роуз Кидман Урбан

Сандэй Роуз Кидман Урбан / © Getty Images

Старшая дочь актрисы Николь Кидман — 17-летняя Сандэй Роуз Кидман Урбан — посетила ужин, посвященный выходу книги режиссера и сценариста Софии Копполы «CHANEL Haute Couture». Мероприятие проводилось в Нью-Йорке под эгидой бренда Chanel и в рамках Недели моды.

Девушка появилась на вечеринке в наряде черного цвета. Сандэй Роуз сочетала атласные широкие брюки с высокой посадкой и кроп-топ с рукавами-фонариками и бежевой подкладкой, которая создавала «голый» эффект. Также девушка дополнила образ очками и маленькой бархатной сумкой в руке.

Сандэй Роуз Кидман Урбан / © Getty Images

Сандэй Роуз Кидман Урбан / © Getty Images

Свои длинные волосы дочь актрисы распустила и уложила в объемные волны. С этой прической Сандэй Роуз очень похожа на свою знаменитую маму, когда та носила прическу с кудрявыми волосами.

Николь Кидман в молодые годы с локонами / © Getty Images

Николь Кидман в молодые годы с локонами / © Getty Images

Дочь Николь активно начала появляться на публике, ведет соцсети и сотрудничает с брендами. В прошлом году она даже вышла на подиум — приняла участие в шоу Miu Miu — коллекции на сезон весна-лето 2025.

