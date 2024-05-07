Сделала макияж и надела перья: 56-летняя Памела Андерсон дебютировала на Met Gala

На пике своей популярности она не была девушкой из Met Gala - ее фотографии в Playboy, а не в Vogue. Однако вчера звезда впервые посетила это знаковое мероприятие.

В этом году Met Gala для звезды популярного в 90-х сериала "Спасатели Малибу" стал первым. По такому поводу актриса и модель решила надеть невероятно нежно платье от бренда Oscar de la Renta.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Наряд был кремового оттенка и изготовлен на заказ для Памелы из шифона с микроплиссировкой. Платье идеально подчеркивало талию и грудь Андерсон, а легкая юбка со шлейфом придавала наряду романтики.

Особенно красиво были оформлены плечи, поскольку широкие бретельки были асимметричны - одна закрывала плечо, а вторая спала на него, как бы немного небрежно.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Дополнила Памела этот наряд роскошным колье, которое носила спустив на одно плечо, а также бежевыми перьями. Впервые за длительное время Андерсон сделала макияж. Ранее на все интервью и светские мероприятия она приходила без него. Однако и в этот раз ее мейк был очень нежным и легким - только подчеркивал естественную красоту.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Это ее платье очень напоминало одно культовое, которое ранее носила британская принцесса Маргарет. Но только наряд ее был от Dior и более богато украшен на декольте. Идея со спущенной бретелькой очень похожа.

Принцесса Маргарет / Фото: Associated Press

После мероприятия Памела также опубликовала короткое видео в своем красивом платье. В ролике она красиво бежит в стенах музея, а ее платье развевается.

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