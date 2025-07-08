Сделала начес, как в 90-х: Наоми Кэмпбелл пришла на шоу Chanel с оригинальной прической

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

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Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл посетила показ Модного дома Chanel, который презентовал коллекцию от кутюр осень-зима 2025-2026 в рамках Парижской недели моды.

Звезда надела укороченный жакет и брюки клеш в одном стиле — они были выполнены из одинаковой золотистой твидовой ткани. Также костюм Наоми украшали большие золотые пуговицы и отделка по краям. Свой образ для модного показа она дополнила черной классической сумкой Chanel, туфлями и очками. Но главной изюминкой образа стала прическа Наоми, ведь модель надела парик с длинными волосами, челка в котором была уложена очень объемно, как в 90-х.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Неделя высокой моды стартовала в Париже 7 июля, а открыло мероприятие уже традиционно шоу Модного дома Schiaparelli. Показ Chanel представил не новоизбранный креативный директор Матье Блази, поскольку свою первую коллекцию он покажет миру только в октябре 2025 года. Так что пока он готовится к дебюту, в Париже, на Неделе моды, бренд опять показал коллекцию созданную с помощью своей Fashion Creation Studio.

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Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл во время показа Versace в 1996 году / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл на показе Valentino Spring Summer 2019 в Париже / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл и Дебби фон Бисмарк / © Getty Images