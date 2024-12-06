Сделала новую прическу: Натали Портман в мини-платье пришла на мероприятие в необычном образе

Актриса Натали Портман посетила специальный показ сериала "Женщина в озере", в котором сыграла главную роль.
43-летняя знаменитость пришла на это мероприятие с новой стрижкой - отрезала каре. Это ее первое появление на публике после смены имиджа.
Одета она была в довольно гламурное и яркое платье от бренда Schiaparelli из коллекции прет-а-порте весна-лето 2025. Это был мини-наряд с короткими рукавами и на молнии, который украшало множество аппликаций сделанных разными техниками.
Свой образ звезда дополнила босоножками на каблуке и красной помадой.
Но несмотря на то, что укладка, с которой Натали вышла в свет новая, волосы она отрезала уже давно. Еще в октябре актриса вышла на красную дорожку с каре, но ее волосы тогда были уложены в объемные кудри. На Портман тогда было черное бархатное платье от Дома Christian Dior.
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