Сделала новую прическу: Натали Портман в мини-платье пришла на мероприятие в необычном образе

43-летняя знаменитость пришла на это мероприятие с новой стрижкой - отрезала каре. Это ее первое появление на публике после смены имиджа.

Одета она была в довольно гламурное и яркое платье от бренда Schiaparelli из коллекции прет-а-порте весна-лето 2025. Это был мини-наряд с короткими рукавами и на молнии, который украшало множество аппликаций сделанных разными техниками.

Свой образ звезда дополнила босоножками на каблуке и красной помадой.

Натали Портман / Фото: Getty Images

Но несмотря на то, что укладка, с которой Натали вышла в свет новая, волосы она отрезала уже давно. Еще в октябре актриса вышла на красную дорожку с каре, но ее волосы тогда были уложены в объемные кудри. На Портман тогда было черное бархатное платье от Дома Christian Dior.

Натали Портман / Фото: Associated Press

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