Сделала новую укладку и надела яркие наряды: Памелу Андерсон сфотографировали в Нью-Йорке

Памела Андерсон / © Getty Images

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Актриса и модель Памела Андерсон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке днем. Звезду заметили дважды и она продемонстрировала два разных наряда, а также совершенно новую укладку, поскольку свою стрижку-каре подкрутила на концах вверх. Такая ретро-укладка казалась довольно интересной, особенно в сочетании с нарядами Андерсон.

Актриса отказалась от минималистичной бесцветной палитры в пользу яркого платья королевского синего цвета. Она сочетала юбку-карандаш ниже колен, а также классическую блузу с длинными рукавами и шарфом на шее. Наряд она дополнила базовыми бежевыми туфлями и солнцезащитными очками в ретро-стиле.

Памела Андерсон / © Getty Images

Затем Памелу заметили в луке бирюзового цвета. Актриса носила свитшот без принта и свободного фасона, который заправила в прямую юбку с тиснением. Также Андерсон держала в руке белую сумку с короткой ручкой и завершила лук яркими туфлями на каблуках.

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Памела Андерсон / © Getty Images

Напомним, что стрижку-каре Памела впервые представила миру на Met Gala в мае этого года. Это было первое столь кардинальное изменение прически звезды за многие годы.

Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images