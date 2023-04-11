Сделала прическу и яркий макияж: Кэти Холмс пришла на показ фильма в платье с блестящей сеткой

Звезда презентовала публике свой фильм.
После нескольких модных провалов и выходов на улицу с мокрой головой актриса Кэти Холмс решила появиться на светском мероприятии при полном параде и надела красивый и необычный образ.
На актрисе было черное платье по щиколотки с декором в виде красных лент и блестящего сетчатого верха, который дополнял платье и переходил в небольшой шлейф.
Образ она дополнила черным блейзером, высокой прической и ярким макияжем. Также на Холмс были черные колготки и босоножки.
Мероприятие, которое посетила актриса, - премьера ее фильма "Редкие предметы" (Rare Objects). В этой картина она сыграла роль, а также выступила ее режиссером и продюсером.
Фильм рассказывает историю молодой женщины, которая пытается наладить свою жизнь, когда устраивается на работу в антикварный магазин.
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