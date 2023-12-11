Сделала топ из широкого ремня: Джулия Фокс продемонстрировала новый эпатажный образ

Модель Джулия Фокс стала мишенью для папарацци в Лос-Анджелесе, где сейчас проводит время. Модель и звезду эпатажного стритстайла заметили во время небольшой прогулки, вероятно, когда она шла к своей машине.

Одета Джулия была традиционно необычно, поскольку в этот раз очень широкий ремень с пряжкой носила как топ.

Также она надела вываренные коричневые джинсы-клеш и такую же куртку, которая была немного оверсайз. В руке у Джулии была сумка, обула она остроносые туфли и завершила этот образ очками необычной закругленной формы, объемной укладкой и ярким макияжем.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

А несколькими днями ранее Джулия Фокс прогулялась по городу в эпатажном образе, сочетав черную фату и шелковую юбку.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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