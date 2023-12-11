Сделала топ из широкого ремня: Джулия Фокс продемонстрировала новый эпатажный образ

Буквально каждый образ девушки удивляет необычностью и смелостью.
Модель Джулия Фокс стала мишенью для папарацци в Лос-Анджелесе, где сейчас проводит время. Модель и звезду эпатажного стритстайла заметили во время небольшой прогулки, вероятно, когда она шла к своей машине.
Одета Джулия была традиционно необычно, поскольку в этот раз очень широкий ремень с пряжкой носила как топ.
Также она надела вываренные коричневые джинсы-клеш и такую же куртку, которая была немного оверсайз. В руке у Джулии была сумка, обула она остроносые туфли и завершила этот образ очками необычной закругленной формы, объемной укладкой и ярким макияжем.
А несколькими днями ранее Джулия Фокс прогулялась по городу в эпатажном образе, сочетав черную фату и шелковую юбку.
Читайте также:
- То ли в юбке, то ли без: Джулия Фокс пришла на мероприятие в платье с вырезами
- Как необычно: модель Джулия Фокс почтила память принцессы Дианы нарядом ручной работы
- С декольте до пупка: Джулия Фокс посетила студию ВВС в очень смелом наряде