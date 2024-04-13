Сделала яркие акценты: Дженнифер Лоуренс сфотографировали на прогулке в Нью-Йорке

Ее наряд был непринужденным и удобным.

Оскароносную актрису Дженнифер Лоуренс подловили папарацци, когда она одна шла по улице в Нью-Йорке. Она была одета по-весеннему просто, выбрав удобный аутфит, но при этом сделала в нем яркие акценты.

Актриса надела черный костюм свободного фасона, который состоял из двубортного жакета с английским воротником и брюк. Сочетала она его с розовым удлиненным джемпером, кедами от Vans и солнцезащитными очками от бренда Khaite x Oliver Peoples.

Еще одним ярким акцентом лука стала сумка Дженнифер, поскольку она была желтого цвета. Бенд сумки - Ralph Lauren. Также Лоуренс распустила волосы и уложила на один бок.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Похоже, что желтый цвет в повседневных образах Дженнифер очень полюбила, поскольку ранее также ее сфотографировали на прогулке в свитере нежно-желтого оттенка, который она носила в сочетании со штанами и пальто.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

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