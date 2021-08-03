"Два года дискредитации и ненависти": Юлия Мендель сделала заявление и поделилась новыми фото

Бывший пресс-секретарь президента Украины продемонстрировала в фотосессии свое потрясающее перевоплощение.

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, снялась в новой фотосессии от divergent_agency, в которой появилась в различных эффектных образах. Такой Мендель мы еще не видели. Фотографии она опубликовала в Instagram.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

Она примерила красное платье миди, розовый костюм с белым жакетом, топ-жакет с пикантным декольте и с акцентом на осиной талии, брючный костюм цвета хаки и лакированную куртку.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

В подписи к снимкам Юлия отметила:

"Два года политической травли. Расскажите мне, что у нас в обществе все хорошо с гендерным вопросом. Два года "обсасывания" каждой фотографии, нездоровое внимание к одежде, аксессуарам, моего веса и частей тела. Два года, когда все не так в моей фигуре, стиле, прическе, бровях, выражении лица, мейке, обуви...

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

Два года дискредитации и ненависти в соцсетях. Дикого невежества, пренебрежения через неверие, что "такая, как я", работает так же много и так же важно, как и "взрослые дяди". Два года, когда кто-то знает лучше, а я — максимум — гожусь на сексуальные объективации. Два года сделали меня сильнее. И оценить по-настоящему можно только сейчас".

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

Мендель добавила, что в этой фотосессии она открылась и родилась заново. Также она отметила, что ей еще есть, чем всех удивить.

"После двух лет политического мочилова (а вы знали, что телеканал "Прямой" хочет у меня "беспристрастное" интервью? :)) я могу выложить фотографии и уверенно сказать, на них все не просто "как надо", на них все значительно лучше, чем в высокомерных снобов, шипящих крюковых, что не видят себя со стороны, безликих роботов Раис Раис, патриотических псевдопатриотов и множества других несчастных, не способных мыслить и жить на полную.

Через месяц мне исполнится 35. Я рада всему, что успела. И рада каждой морщине и складке на своем теле. И каждому упреку, сказанному вслед. Добро пожаловать к просмотру! И, поверьте, мне еще есть, чем вас удивить", — подытожила Юлия.

Читайте также: В кружевном платье и с локонами: Юлия Мендель сделала селфи в автомобиле

Образы экс-пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель (23 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку