ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
142
Время на прочтение
1 мин

Сдержанно и чувственно: "девушка Бонда" Леа Сейду появилась на красной дорожке в Венеции

Актриса выбрала для своего появления простой наряд без блеска и лишнего декора.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Леа Сейду

Леа Сейду / © Associated Press

Венецианский кинофестиваль всегда отмечен великолепными нарядами его именитых гостей, и в этом году многие дамы отдали предпочтение классике моды: черным платьям, которые неизменно привлекают внимание на красной дорожке. Одной из них стала французская актриса Леа Сейду сыгравшая во франшизе о Джеймсе Бонде.

Леа Сейду / © Associated Press

Леа Сейду / © Associated Press

В Венеции она появилась на премьере фильма «Молчаливый друг», в котором сыграла. Леа вышла на красную дорожку в наряде от Модного дома Louis Vuitton — легком, черном трикотажном платье-боди с накидкой-кейпом и полупрозрачной юбкой.

Актриса выглядела элегантно и женственно, а свой образ дополнила укладкой с легкими локонами и бриллиантовым браслетом на руке с сапфиром.

Леа Сейду / © Associated Press

Леа Сейду / © Associated Press

Фильм, который презентовала актриса, рассказывает историю одного дерева через три слабо связанных между собой истории, происходящие в разные эпохи: 1908, 1972 и 2020 годы.

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аманда Сейфрид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Мадалина Диана Генеа / © Associated Press

© Associated Press

Ева Герцигова_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ребекка Фергюсон _3 / © Associated Press

© Associated Press

Ирис Миттенар / © Getty Images

© Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
142
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie