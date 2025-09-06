Сдержанно и чувственно: "девушка Бонда" Леа Сейду появилась на красной дорожке в Венеции

Леа Сейду / © Associated Press

Венецианский кинофестиваль всегда отмечен великолепными нарядами его именитых гостей, и в этом году многие дамы отдали предпочтение классике моды: черным платьям, которые неизменно привлекают внимание на красной дорожке. Одной из них стала французская актриса Леа Сейду сыгравшая во франшизе о Джеймсе Бонде.

Леа Сейду / © Associated Press

В Венеции она появилась на премьере фильма «Молчаливый друг», в котором сыграла. Леа вышла на красную дорожку в наряде от Модного дома Louis Vuitton — легком, черном трикотажном платье-боди с накидкой-кейпом и полупрозрачной юбкой.

Актриса выглядела элегантно и женственно, а свой образ дополнила укладкой с легкими локонами и бриллиантовым браслетом на руке с сапфиром.

Леа Сейду / © Associated Press

Фильм, который презентовала актриса, рассказывает историю одного дерева через три слабо связанных между собой истории, происходящие в разные эпохи: 1908, 1972 и 2020 годы.

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.