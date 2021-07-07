Седина - это модно: 5 знаменитостей, которые задают новый тренд

Они не стесняются своих седых волос, а гордятся ими.

В последние годы мода кардинально поменялась, и многие голливудские звезды задали новый тренд на седые волосы. Больше серебристые пряди не ассоциируется со старением, а любимые актрисы все чаще демонстрируют публике свои натуральные волосы или намерено красят их в серые оттенки, подавая таким образом отличный пример другим женщинам.

Сара Джессика Паркер

Главная модница Голливуда часто меняла свой имидж и бывала то блондинкой, то шатенкой, но в последнее время знаменитость довольно часто появляется на публике с седыми прядями.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Энди Макдауэлл

Звезда фильма "День сурка" не часто появляется на публике, но во время своего последнего выхода на красной дорожке Каннского кинофестиваля она была не только в серебристом платье, но с роскошной укладкой. Актриса отказалась от окрашивания и тоже предпочла натуральный седой оттенок.

Энди МакДауэлл в Каннах / Associated Press

Александра Грант

Возлюбленная актера Киану Ривза, 48-летняя американская художница Александра Грант, тоже отдает предпочтение седине. По прическе Александры заметно, что свои волосы она в седой именно окрашивает, ведь иногда меняет оттенок.

Getty Images

Дайан Китон

Это одна из самых неординарных актрис Голливуда, которая любит не только брючные костюмы и шляпы, но прическу каре. Также актриса решила не окрашивать свои волосы, когда начала появляться седина, и, как видим, такой стиль ей очень идет.

Мерил Стрип

Ранее жгучая блондинка, а теперь одна из самых эффектных седоволосых актрис. Впервые все восхитились тем, как Мерил гармонично смотрится с этим оттенком в фильме "Дьявол носит Prada", но впоследствии сделала седину своей фишкой и перестала закрашивать корни.

Мерил Стрип / Getty Images

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