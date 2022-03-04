"Сегодня я как никогда горжусь тем, что я украинка": Мила Кунис с мужем Эштоном Кутчером опубликовали обращение

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее муж актер Эштон Кутчер записали видеообращение в поддержку Украины.
Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее муж актер Эштон Кутчер записали видеообращение в поддержку Украины.
Супруги сообщили, что они собирают 30 миллионов долларов на гуманитарную поддержку Украине и сами жертвуют 3 миллиона.
"В то время как мы являемся свидетелями мужества украинцев, мы также являемся свидетелями невообразимого бремени тех, кто выбрал безопасность. Через GoFundMe этот сбор средств окажет немедленное влияние на усилия по оказанию беженцам и гуманитарной помощи. Фонд принесет пользу Flexport.org и Airbnb.org, двум организациям, которые активно работают на местах и оказывают немедленную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается. Flexport.org организует доставку гуманитарной помощи в места размещения беженцев в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдове. Airbnb.org предоставляет бесплатное краткосрочное жилье беженцам, бегущим из Украины.
Быть с Украиной — значит поддерживать украинцев. #СтойСУкраиной", - говорится в сообщении.
Ранее Эштон Кутчер публиковал пост в Твиттере с поддержкой Украине. "Я на стороне Украины", — просто написал тогда актер. Сейчас голливудская пара поддерживает украинцев не только словами, но и делами.
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