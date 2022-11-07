Секрет раскрыт: что известно о комбинезоне Сары Джессики Паркер в сиквеле "Секса в большом городе"

Даже самые странные вещи Паркер, таят в себе оригинальную историю.

Ни для кого из поклонников сериала "Секс в большом городе" не секрет, что главная героиня шоу Кэрри Брэдшоу большая любительница винтажных вещей. В оригинальном сериале неоднократно можно было увидеть актрису в винтажной обуви, нарядах, а также с сумками, но в сиквеле команда костюмеров решила пойти немного иным путем и одевает Сару Джессику Паркер в переделанные вещи.

Так, на одном из первых снимков, сделанных папарацци во время съемок "И просто так…", актриса была одета в странный серый комбинезон с потертостями.

Многие из поклонников этот образ не поняли, тем более, что сочетала она его с босоножками от Dior, мини-сумкой на ноге и колготками.

Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Также в руке актриса держала очень странную сумку в виде голубя, стоимость которой почти 900 долларов.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Банальным этот образ точно не назвать, но если углубится еще и в историю его происхождения, то можно узнать еще несколько интересных моментов. Этот комбинезон - оригинальная униформа летчиков ВВС США, времен Вьетнамской войны, созданная Mason & Hughes, Inc. Такие модели комбинезонов называется К-2B USAF.

Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

На eBay и в винтажных магазинах подобная вещь стоит от 120 до 200 долларов.

Похожие носили и астронавты.

Астронавты Аполлона-13 Фред Хейз и Джеймс Ловелла идут к своим самолетам для подготовки к полету на Луну / Фото: Associated Press

Для съемок команда костюмеров ушила наряд для Паркер, а также добавила на спину комбинезона вставку из авторской ткани от бренда Timorous Beasties.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Одной из тех, кто помог преобразить комбинезон является Кейт МакГуайр - основательница студии Converted Closet, которая занимается переделкой старых вещей. Историей изменения этого летного костюма она поделилась с подписчиками.

Напомним, что ранее мы рассказывали о еще одном комбинезоне Сары Джессики Паркер из сериала, который переделали из винтажного свадебного платья.

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