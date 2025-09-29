Секрет раскрыт: стало известно, кто создал "викторианское" свадебное платье Ланы Дель Рей

Лана Дель Рей

Реклама

По случаю первой годовщины свадьбы, певица Лана Дель Рей опубликовала серию новых фотографий со своего венчания с Джереми Дюфреном, и привлекла много внимания к главному платью. Наряд невесты был необычного дизайна, ведь украшено кружевом, имел многослойную юбку и открытые плечи.

Издание Vogue сообщило, что свадебное платье Ланы Дель Рей было создано свадебным дизайнером Мэйси Уайснер, основательницей лос-анджелесского бренда Cinq.

«Лана написала нам личное сообщение за несколько месяцев до нашей личной встречи», — рассказал Мэйси изданию. «Она пыталась написать нам личное сообщение и даже звонить в Instagram, но мы так и не увидели ее сообщения. Было так забавно, потому что спустя несколько месяцев она снова попыталась с нами связаться. Ее стилист, Молли [Диксон], написала нам по электронной почте: „Вы, ребята, самый крутой клуб, куда можно попасть? Мы никак не можем с вами связаться!“».

Реклама

Вначале звезда пришла в студию Cinq на примерку с подругой Вэл, а не на свою собственную. Но после того, как Вэл примерила платье, которое в итоге не выбрала — платье River — оно легло в основу свадебного платья Ланы, сшитого по индивидуальному заказу.

«Она просто сказала: „Мне нравится это платье. Я сразу почувствовала, что это моё платье“», — продолжает Мэйси. «На самом деле, я выхожу замуж через несколько месяцев, и это просто невероятно, что я пришла сюда с подругой» — пересказала дизайнер слова Ланы.

Также дизайнер рассказала, что Дель Рей хотела, чтобы платье полностью соответствовало ее образу и стало ее платьем мечты.

«Мы просто проводили время вместе, сидя на полу до четырех утра в шоуруме», — рассказывает Мэделин Уайснер, сестра Мэйси и главный операционный директор Cinq. «Мы решили добавить кружево к юбке, и она хотела эти подхваты с маленькими бантиками, чтобы придать платью ее собственный стиль. Получилось очень по-викториански».

Реклама

Как только эскиз был готов, дизайнеры принялись за работу. В итоге певица пришла на пять примерок платья. «Мы делали все это ночью, когда она приходила. Мы делали это при свечах, выключив весь свет, и сделали это мероприятие по-настоящему личным и особенным для нее», — рассказывает Мэделин.