Секс-игрушка как брелок: Дамиано Давид шокировал аксессуаром на поясе

Вокалист группы решил добавить эпатажа в свой образ.

1 февраля итальянская группа Maneskin выступила на 72-м музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Звезды вернулись на сцену в этот раз как приглашенные гости, хотя еще в 2021 году сами принимали участие в конкурсе и победили.

Maneskin / Getty Images

На сцену Maneskin вышли в двух образах от бренда Gucci, но больше всего привлек внимание монохромный лук вокалиста - 23-летнего Дамиано Давид и его аксессуары. Певец повесил на ремень своего гламурного шелкового комбинезона секс-игрушку - анальную пробку. Аксессуар висел у Дамиано на цепочке просто как дополнение образа.

Дамиано Давид / Getty Images

Дамиано Давид / Getty Images

Отметим, что группа всегда делает в образах ставку на секс, гламур и в основном носит вещи от итальянских Модных домов. Также в их образах часто присутствуют БДСМ-мотивы, в виде чулок, гантеров, чокеров и заклеенных сосков.

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