Сексуальная блондинка: британская модель в белом купальнике похвасталась стройной фигурой

Арабелла Чи обожает демонстрировать свои формы в стильных купальниках.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала фолловеров в Instagram видео с отдыха.

Арабелла соблазнительно позировала во дворе у дома в белом сплошном купальнике с глубоким вырезом. Свой лук она дополнила золотыми украшениями.

Модель продемонстрировала стройную фигуру, сексуальный бюст и красивый загар.

"Островная жизнь", — подписала блондинка видео.

Напомним, ранее Арабелла Чи показала свой пикантный лук с мини-шортами, в котором она сходила на мероприятие.

Читайте также: