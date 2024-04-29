Сексуальная блондинка: британская модель в белом купальнике похвасталась стройной фигурой

Арабелла Чи обожает демонстрировать свои формы в стильных купальниках.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала фолловеров в Instagram видео с отдыха.
Арабелла соблазнительно позировала во дворе у дома в белом сплошном купальнике с глубоким вырезом. Свой лук она дополнила золотыми украшениями.
Модель продемонстрировала стройную фигуру, сексуальный бюст и красивый загар.
"Островная жизнь", — подписала блондинка видео.
Напомним, ранее Арабелла Чи показала свой пикантный лук с мини-шортами, в котором она сходила на мероприятие.
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