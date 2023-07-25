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Сексуальная блондинка: британская модель в блестящем купальнике похвасталась пышной грудью

Сексуальная блондинка: британская модель в блестящем купальнике похвасталась пышной грудью

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2041
Время на прочтение
1 мин
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Сексуальная блондинка: британская модель в блестящем купальнике похвасталась пышной грудью

Анна Элизабет/Instagram Анны Элизабет

Ханна Элизабет соблазняет фолловеров откровенным луком.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" Ханна Элизабет – опубликовала в Instagram пикантное фото.

На нем красавица предстала в серебряном блестящем сплошном купальнике с откровенным декольте и завязками. Ханна похвасталась своей пышной и сексуальной грудью, от которой трудно отвести взгляд. Да и фигуру у девушки красивая.

Анна Элизабет/Instagram Анны Элизабет / ©
Анна Элизабет/Instagram Анны Элизабет

Аутфит блондинка дополнила прической с локонами, насыщенным макияжем с длинными пышными ресницами и шоколадной помадой и розовым маникюром. На одной руке у нее были браслеты, часы и кольца.

Напомним, подруга Ханны – Меган Бартон Хенсон  продемонстрировала соблазнительные формы в золотом бикини на завязках и черных чулках в сетку.

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Дата публикации
Просмотры
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