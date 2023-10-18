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Сексуальная блондинка: британская модель в голубом платье продемонстрировала пышное декольте

Сексуальная блондинка: британская модель в голубом платье продемонстрировала пышное декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
768
Время на прочтение
1 мин
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Сексуальная блондинка: британская модель в голубом платье продемонстрировала пышное декольте

Меган Бартон Хенсон/Instagram

Меган Бартон Хенсон похвасталась луком, в котором собралась на прогулку.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон – опубликовала в Instagram фото нового пикантного аутфита, в котором она собралась на прогулку.

Меган предстала в голубом платье миди с разрезом до бедра, американской проймой и откровенным декольте, идеально подчеркнувшим ее пышный сексуальный бюст.

Меган Бартон Хенсон/Instagram / ©
Меган Бартон Хенсон/Instagram

Наряд Хенсон скомбинировали с серебряными сапогами и сумочкой цвета металлик.

Модель сделала укладку с локонами и макияж с помадой шоколадного оттенка. В ушах у нее были серебряные серьги-кольца, а на руках – золотые и серебряные браслеты и кольца.

Напомним, в прошлый раз Меган Бартон Хенсон в бархатном платье похвасталась сексуальным декольте.

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Дата публикации
Просмотры
768
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