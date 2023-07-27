Сексуальная блондинка: британская модель в розовом миниатюрном бикини похвасталась соблазнительным бюстом

Модель и звезда британского реалит-ишоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон выложила в Instagram пикантные фото с отдыха в курортном городе на юге Испании – Марбелья.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Блондинка предстала в миниатюрном розовом бикини с блеском, который точно понравился бы кукле Барби. Меган похвасталась сексуальным бюстом и плоским животом с пирсингом в пупке.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Пляжный лук Хенсон дополнила красивой укладкой с локонами и макияжем в нюдовых тонах.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Напомним, в прошлый раз Меган продемонстрировала соблазнительный аутфит в золотом бикини на завязках, черных чулках в сетку и босоножках на шпильках.

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