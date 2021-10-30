Сексуальная блондинка: британская телезвезда в розовом купальнике похвасталась пышными ягодицами

Хлоя Ферри обожает соблазнять поклонников своими сексуальными формами.

Звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram видео с отдыха, на котором она танцует в бассейне во время вечеринки. Девушка в сексуальном розовом купальнике сексуально повиляла на камеру пышными ягодицами.

Ферри похвасталась не только своей сексуальной пятой точкой, но и новой прической – она покрасила волосы в платиновый блонд.

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Откровенные образы Хлои Ферри (45 фото)

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