Сексуальная блондинка: Екатерина Бужинская в платье с глубоким декольте и разрезом до талии позировала в фотосете

Артистка поздравила всех блондинок с праздником.
Екатерина Бужинская поздравила своих подписниц в Instagram с Международным днем блондинок.
"С Международным Днем, блондинки! И, чтобы там кто не говорил, но – "Джентльмены предпочитают блондинкам" и это факт!" – написала артистка в посте.
По этому случаю Екатерина показала поклонникам снимки из горячей фотосессии. Перед объективом фотокамеры певица позировала в эффектном и обольстительном образе.
На ней было черное платье по фигуре с глубоким декольте, которое отлично подчеркнуло ее пышный бюст.
Наряд также имел разрез до бедра, через который звезда продемонстрировала кожаный гартер-ремни с металлической фурнитурой.
Аутфит Бужинская дополнила объемной укладкой с локонами, макияжем с акцентом на красной помаде и красным маникюром. На шее у нее был черный кожаный чокер, в ушах – элегантные золотые серьги, а на пальцах – кольца.
Напомним, ранее Екатерина Бужинская продемонстрировала лук в элегантном черном платье на тонких бретельках, с разрезом, вырезами на животе и пикантным декольте.
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