Сексуальная блондинка: модель в купальнике с "хищным" принтом похвасталась соблазнительными формами

Джессика Гейл показала горячие снимки с отдыха на Ибице.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – устроила импровизированный пикантный фотосет во время морской прогулки на яхте. Фотографии она опубликовала в Instagram.
Гейл была одета в сексуальный купальник с "хищным" принтом и металлической фурнитурой.
Джессика игриво позировала перед фотокамерой, демонстрируя стройную и соблазнительную фигуру, пышную грудь, а также упругие ягодицы.
У нее были мокрые волосы, макияж с акцентом на глазах, серьги-пусеты в ушах и золотые браслеты и кольца на руках.
Напомним, а другая звезда "Острова любви" Оливия Уолкер попала в объективы папарацци в нежно-голубом платье с разрезом сбоку, американским проемом и глубоким декольте.
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