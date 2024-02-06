Сексуальная блондинка: модель в оранжевом бикини соблазнительно позировала в бассейне

Арабелла Чи обожает фотографироваться в стильных купальниках.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новое горячее фото.
Блондинка соблазнительно позировала перед фотокамерой в бассейне. На ней было оранжевое бикини на тонких завязках.
Чи закинула волосы на одну сторону, сделала легкий макияж, надела на шею золотую цепочку с подвеской в виде ее имени, уши украсила лаконичными серьгами, а руку – золотым браслетом.
Напомним, ранее Арабелла Чи показала снимок в белом бикини и панамке.
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