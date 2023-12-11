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Сексуальная блондинка: модель в ярком бикини похвасталась идеальной фигурой

Сексуальная блондинка: модель в ярком бикини похвасталась идеальной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
676
Время на прочтение
1 мин
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Сексуальная блондинка: модель в ярком бикини похвасталась идеальной фигурой

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи взбудоражила воображение поклонников пикантными фотографиями.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram пикантные снимки с отдыха.

Блондинка появилась в соблазнительном аутфите. На Чи было желтое бикини на завязках. Она позировала на камеру, демонстрируя стройную фигуру и сексуальное декольте.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

А еще Арабелла похвасталась упругими ягодицами, которые обожает показывать фолловерам.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Свой лук девушка дополнила золотыми серьгами и цепочкой. Волосы она распустила и сделала очень естественный мейкап.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Напомним, ранее Арабелла Чи в белом спортивном белье продемонстрировала свое подтянутое тело.

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Дата публикации
Просмотры
676
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