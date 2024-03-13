Сексуальная блондинка: звезда реалити примерила черное мини-платье с рюшами и пикантным декольте

Что бы Эмма Эрнан не одела, ей все идет.

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – опубликовала в Instagram новые снимки, на которых продемонстрировала эффектный лук.

Блондинка предстала в черном мини-платье с рюшами и пикантным декольте. Наряд прекрасно облегал ее стройную фигуру. Одну бретельку она спустила с плеча, чем придала аутфиту соблазнительности.

Эмма Эрнан/Instagram

Эрнан сделала красивую укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и молочный маникюр. В ушах у нее были серьги-кольца с камнями.

Эмма Эрнан/Instagram

Напомним, Эмма Эрнан попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса в миниатюрном платье с разноцветным принтом и без бретелек.

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