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Сексуальная блондинка: звезда реалити в бикини продемонстрировала стройные ноги

Сексуальная блондинка: звезда реалити в бикини продемонстрировала стройные ноги

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
342
Время на прочтение
1 мин
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Сексуальная блондинка: звезда реалити в бикини продемонстрировала стройные ноги

Эмма Эрнан/Instagram

Эмма Эрнан показала, как принимала солнечные ванны у бассейна.

Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Эмма Эрнан – опубликовала в Instagram серию пикантных фотографий.

Красавица устроила себе импровизированный фотосет у бассейна. Позировала блондинка в бикини винного цвета на завязках.

Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram

Эрнан похвасталась подтянутой сексуальной фигурой и стройными красивыми ногами. Волосы она распустила и сделала макияж с пышными ресницами.

Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram

"Должна быть в Кабо на пляже в бикини все выходные, но ураган имел другие планы, поэтому я наслаждаюсь лучами Лос-Анджелеса", — подписала фото Эмма.

Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram

Напомним, Деми Роуз в прозрачном халате и без бюстгальтера похвасталась пышным декольте.

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Дата публикации
Просмотры
342
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