Сексуальная брюнетка: британская певица в черном мини-платье блеснула пышным декольте

Артистка Charli XCX выбрала для своего выхода образ total black.
В объективы папарацци попала британская певица Charli XCX. Она прибыла на презентацию H&M Mugler, которая прошла в Park Avenue Armory в Нью-Йорке.
На девушке было миниатюрное корсетное платье с откровенным декольте, которое отлично подчеркнуло ее сексуальный бюст. Его Charli XCX дополнила рукавами-перчатками.
Длина мини также подчеркнула ее стройные ноги. Певица надела черные босоножки на завязках и шпильках.
Звезда сделала укладку с локонами и насыщенный макияж глаз с черными тенями на веках. В ушах у нее были серьги в виде капель цвета металлик.
Напомним, на красной дорожке музыкальной премии Brit Awards 2023 в Лондоне Charli XCX появилась в длинном прозрачном платье с американской проймой. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер.
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