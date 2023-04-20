Сексуальная брюнетка: британская певица в черном мини-платье блеснула пышным декольте

Артистка Charli XCX выбрала для своего выхода образ total black.

В объективы папарацци попала британская певица Charli XCX. Она прибыла на презентацию H&M Mugler, которая прошла в Park Avenue Armory в Нью-Йорке.

На девушке было миниатюрное корсетное платье с откровенным декольте, которое отлично подчеркнуло ее сексуальный бюст. Его Charli XCX дополнила рукавами-перчатками.

Длина мини также подчеркнула ее стройные ноги. Певица надела черные босоножки на завязках и шпильках.

Британская певица Charli XCX / Фото: Getty Images

Звезда сделала укладку с локонами и насыщенный макияж глаз с черными тенями на веках. В ушах у нее были серьги в виде капель цвета металлик.

Напомним, на красной дорожке музыкальной премии Brit Awards 2023 в Лондоне Charli XCX появилась в длинном прозрачном платье с американской проймой. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер.

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