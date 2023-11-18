Сексуальная брюнетка: модель в кружевном платье засветила белье на красной дорожке

В Мадриде состоялась церемония награждения премией Genz Awards 2023. На красной дорожке в этот вечер появилось немало звездных красавиц. Среди них наше внимание привлекла испанская модель Марта Лопес Аламо.

Девушка выбрала для своего появления романтический и сексуальный одновременно образ. На ней было черное длинное кружевное платье на тонких бретельках, с пикантным декольте и разрезами на юбке. Марта сквозь прозрачную ткань засветила черные трусы с высокой посадкой.

Марта Лопес Аламо / Фото: Getty Images

Аламо была обута в черные босоножки на высокой платформе и каблуках. Она сделала высокую элегантную прическу, выпустив спереди пряди, вечерний макияж, шею украсила золотой цепочкой, а руки – часами и кольцами.

Напомним, испанская модель Агеда Лопес на гала-концерт "Человек года 2023" в Севилье предстала в "голом" платье.

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