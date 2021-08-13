Сексуальная Деми Роуз в белье продемонстрировала пышный бюст и тонкую талию

26-летняя модель обожает сниматься в откровенных образах, демонстрируя пышные формы.
Деми Роуз не дает своим поклонникам скучать за ее откровенными снимками в Instagram.
Красотка устроила фотосессию на балконе. Она надела сексуальное черное белье с полупрозрачными трусами.
Деми продемоснтрировала на камеру свой пышный бюст и тонкую талию. Выглядела модель очень соблазнительно.
В прошлый раз Роуз позировала на камнях в экстравагантном черном купальнике. Верх состоял из двух полосок, которые едва ли прикрывали ее пышный бюст. Складывалось впечатление, что грудь вот-вот выпадет из лифа.
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