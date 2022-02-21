Сексуальная и нежная: "Холостячка" Злата Огневич топлес позировала перед камерой

Певица без бюстгальтера снялась в пикантном фотосете.

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" – Злата Огневич - снялась в пикантной и одновременно чувственной фотосессии авторства Ira Nakhod. Позировала артистка топлес. Из одежды на ней были только джинсы.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Обнаженную грудь звезда прикрыла цветами – белыми лилиями.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Свой аутфит Огневич дополнила африканскими косичками и нежным макияжем с акцентом на бронзовых скулах.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Фото получились соблазнительными, нежными и красивыми.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

"Люблю спонтанные съемки. Когда есть классная идея и команда, которую совершенно не знаю, но внутренне хочу довериться.

Я вообще теперь очень внимательно прислушиваюсь к своим ощущениям. Называю это внутренним компасом. Если стрелка дрожит, некомфортно - идти ТУДА не стоит. И еще очень классное наблюдение - чем больше вы оправдываете то, чем занимаетесь или человека, с которым у вас отношения, или работу (нелюбимую, но такую нужную), тем больше это чуждо вам.

Истина не нуждается в оправданиях, она просто есть и вы просто ее чувствуете. Следуйте за стрелкой своего компаса", - написала под снимками певица.

Ранее Огневич показала новые кадры в нижнем белье из пикантного фотосета.

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