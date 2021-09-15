Сексуальная кокетка: Деми Роуз в роскошном белье похвасталась большим бюстом и ягодицами

26-летняя британская "Ким Кардашьян" не перестает баловать поклонников своими пикантными снимками.

Деми Роуз пополнила свой Instagram новой порцией горячих снимков с отдыха в Италии. Красотка устроила себе небольшой фотосет в откровенном образе на балконе отеля с прекрасным видом.

Деми кокетливо позировала на камеру в нежно-персиковом комплекте белья. Ее пышный бюст едва ли поместился в красивый бюстгальтер, расшитый пайетками, бисером и камнями.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Тонкую талию модель подчеркнула кружевным корсетом на костях.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

А на десерт Роуз продемонстрировала поклонникам свои пышные огромные ягодицы.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

"Где мечты и фантазии реальны", - подписала она снимки.

Напомним, недавно Деми произвела фурор в соцсети своими фотографиями из ресторана, на которых она в прозрачном белом наряде положила пышное декольте на стол.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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