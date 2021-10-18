Сексуальная кокетка: Тина Кароль примерила черное мини-платье

Певица готовит для своих фанатов выход альбома.

Тина Кароль порадовала фолловеров новым снимком в Instagram авторства Kargina Ksenia.

Певица предстала в кокетливом образе. На ней было черное мини-платье на тонких бретельках, в котором она и сексуальной фигурой похвасталась, и пикантным декольте, и стройными ногами.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Волосы ее были распущены, а на лице акцент сделан на розово-красной помаде.

"Меланхолический октябрь подарит нам музыку для любви. Предлагаю угадать дату релиза альбома в моих stories...", - заинтриговала артистка подписчиков.

Ранее Тина продемонстрировала эффектный лук в коротком блестящем зеленом платье от Ваlmаіn с американской проймой и белыми вставками с золотыми пуговицами.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

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