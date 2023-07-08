Сексуальная красавица: Сальма Хайек в бикини с кружевом соблазнительно станцовала в бассейне

Сальма Хайек порадовала фолловеров пикантным видео с отдыха в бассейне. Красавица предстала в видеоролике в стильном разноцветном бикини с принтом и белым кружевом. Она продемонстрировала подтянутую фигуру и сексуальные формы.

Хайек показала, как плавает в бассейне и соблазнительно и игриво станцовала на камеру, демонстрируя сексуальные формы и подтянутую фигуру. Она распустила волосы и украсила уши длинными серьгами.

Этим видео Хайек отметила, что показатель ее подписчиков в Instagram достиг 25 миллионов.

"Не могу поверить, 25 миллионов подписчиков! Большое спасибо каждому из вас. Глядя на то, что вам больше всего нравятся мои фотографии бикини, вот вам тренировки бикини для всех. Ненавижу упражнения, но люблю праздновать хорошие моменты, танцуя в воде. Я искренне тронута и благодарна за всю вашу любовь и поддержку", – написала актриса.

Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Напомним, ранее Сальма Хайек показала фолловерам, как она отдыхает, и что ей помогает бороться со стрессом в сауне.

Читайте также: