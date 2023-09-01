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Сексуальная красотка: певица Рита Ора продефилировала в эффектном черном прозрачном топе по Венеции

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
187
Время на прочтение
1 мин
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Сексуальная красотка: певица Рита Ора продефилировала в эффектном черном прозрачном топе по Венеции

Рита Ора / Фото: Getty Images

Британка обожает смелые и прозрачные наряды, которые заставляют прохожих поворачивать на нее головы.

Рита Ора прибыла на днях в Италию, где посетила ряд светских мероприятий в Венеции. В частности 32-летняя звезда продефилировала по городу в очень откровенном образе, состоящем из полностью прозрачного кружевного топа на бретельках, плаща и кожаных штанов.

Рита Ора / © Getty Images
Рита Ора / Фото: Getty Images

Дополнила певица этот образ сумкой хобо, туфлями с вырезанным мысом, а также черными солнцезащитными очками.

Фотосессия была посвящена украшениям от брендов Zadig & Voltaire и Roberto Bravo, которые были на Рите - массивные серебряные браслеты-манжеты, серьги и колье в виде цепи.

Рита Ора / © Getty Images
Рита Ора / Фото: Getty Images

Но на этом выходы звезды в Венеции не закончились. Также Рита посетила церемонию вручения наград DVF Awards 2023, которая проводилась в рамках 80-го Венецианского международного кинофестиваля.

Для вечернего выхода британка выбрала более сдержанный наряд - черное макси-платье с прозрачными рукавами, которое дополнила гламурной обувью, клатчем, макияжем и прической-косичкой.

Рита Ора / © Getty Images
Рита Ора / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
187
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