Сексуальная малышка: Деми Роуз в кружевном боди позировала на балконе

Британская "Ким Кардашьян" устроила себе фотосет на отдыхе в белье от Dior.
Деми Роуз продолжает соблазнять фолловеров горячими снимками в пикантных образах с отдыха в Италии.
Модель устроила себе фотосет на балконе отеля с прекрасным выдом на море. Она была в черном кружевном боди от Dior с откровенным декольте, который отлично подчеркнул ее пышный бюст. В этом белье Деми выглядела очень сексуально.
Волосы она собрала в высокий пучок, выпустив спереди пряди, и сделала нежный макияж.
А вчера Роуз похвасталась сексуальными формами в слитном купальнике от Dolce & Gabbana с пестрым принтом. В нем девушка выглядела очень соблазнительно. В таком наряде красотка релаксировала во время прогулки на яхте.
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