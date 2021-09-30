Сексуальная малышка: победительница "Холостяка-10" в боди похвасталась растяжкой и упругими ягодицами

Даша Ульянова соблазнительно похвасталась отличной растяжкой и стройным сексуальным телом.

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" – Даша Ульянова, долго не радовала своих фолловеров пикантными снимками. И вот, наконец-то, она опубликовала горячие кадры из откровенной фотосессии.

Перед объективом камеры девушка предстала в черном боди и колготах, которые потом сменила на чулки.

Красотка сначала продемонстрировала отличную растяжку: она подняла ногу выше головы и облокотилась ней об стену, голову она грациозно откинула назад.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

"В своей стихии", - подписала снимок Ульянова.

Затем Даша сексуально выгнулась, лежа на полу.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

И в соблазнительной позе похвасталась упругими ягодицами.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

"Ты критикуешь себя годами , но это ни к чему не приводит . Попробуй принять себя и посмотри, что произойдет", - написала девушка.

Напомним, другая участница 10-го сезона шоу "Холостяк" — Алина Ляшук — снялась в новой интересной фотосессии, где предстала перед камерой в классическом бежевом тренче, который сняла, и показала стройную фигуру в ярко-розовом сплошном купальнике.

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Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова демонстрирует свою растяжку (7 фото)

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