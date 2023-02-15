Сексуальная малышка: участница "Холостяка-12" в корсетном топе похвасталась пышным декольте

Марина Голд в соблазнительном луке позировала на улицах Беверли-Хиллз.

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Марина Голд опубликовала в Instagram снимки из новой фотосессии, снятой на улицах Беверли-Хиллз.

Марина позировала в стильном аутфите в нежных цветах. На ней был бежевый корсетный топ с откровенным декольте, идеально подчеркнувший ее пышный бюст, жакет кремового оттенка без пуговиц и белые обтягивающие джинсы.

Марина Голд/Instagram

Лук девушка дополнила бежевыми высокими ботфортами на шпильках и пудровой сумкой с логотипом бренда Louis Vuitton.

Марина Голд/Instagram

Она распустила волосы, сделала макияж с черными стрелками и синий маникюр. В ушах у нее были серьги-кольца.

Марина Голд/Instagram

Марина выглядела очень сексуально.

Марина Голд/Instagram

Напомним, другая участница проекта "Холостяк-12" - Виктория Варлей - показала новый снимок со своей свадебной церемонии, на котором она задрала ноги и положила на спину мужу.

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