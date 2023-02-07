Сексуально и необычно: певица пришла на "Грэмми" в наряде от дизайнера родом из Украины

В воскресенье, 5 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 65-я церемония вручению наград "Грэмми". На красную дорожку вышли титаны мира музыки и шоу-бизнеса, а на сцене выступила сама Мадонна и Джей-Зи.

Среди гостей мероприятия была и 33-летняя певица Тиара Томас, которая вышла на красную дорожку в эффектном образе, состоящем из мини-юбки и топа с длинными рукавами.

Хотя кажется, что этот "голый" наряд вязаный, на самом деле это не так. Вещи созданы из тонких металлических цепочек дизайнером Наталья Феднер, которая родилась в Украине, в городе Черновцы, и в детстве эмигрировала с родителями в США.

Тиара Томас / Фото: Associated Press

Образ Тиара дополнила босоножками, несколькими украшениями, "мокрой" укладкой и макияжем в коричневой гамме, который идеально соответствовал красивому оттенку ее кожи.

Тиара Томас / Фото: Associated Press

Напомним, дизайнер Наталья Феднер с начала полномасштабной войны всем сердцем поддерживает родину. Девушка часто публикует информацию в своих соцсетях об Украине, просит донатить, а также во время одного из своих показов вышла на подиум с сине-желтым флагом.

Показ бренда Natalia Fedner / Фото: Getty Images

Свои совершенно уникальные вещи она создает из тонких металлических цепочек, технология получила название Stretch Metal. Этот необычный "материал" для изделий Наталья разработала лично и в 2021 году запатентовала. Вещи из Stretch Metal принимают форму тела, но при этом могут растягиваться, как ткань, и быть удобными.

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