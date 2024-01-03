Сексуально позировала на камне: Изабель Гулар показала новые пляжные кадры

Бразильская модель Изабель Гулар показала, как позировала на пляже во время своего традиционного зимнего отпуска.

39-летняя манекенщица опубликовала пикантный ролик в своем Instagram, который сняла на пляже. Отдыхает девушка со своим возлюбленным футболистом Кевином Траппом, видимо он ее и снимал на видео в этот момент.

Гулар эффектно позировала на камне в бикини, лиф которого едва прикрывал ее грудь. В подписи звезда написала: «В своей стихии», - имея ввиду, что очень любит пляж и все, что связано с этим местом.

Также ранее Изабель показывала другие фотографии с пляжного отдыха в этом купальнике и в другом – в красном купальнике. У модели роскошная фигура, поэтому не удивительно, что она любит ею хвастаться.

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