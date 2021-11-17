Сексуально выпятила ягодицы: "Холостячка" Злата Огневич соблазнительно позировала в белье

Певица продолжает радовать поклонников новыми снимками из пикантной фотосессии.

Главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка-2" — Злата Огневич — показала новые снимки из пикантной фотосессии авторства Оксаны Кирик.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

На фото певица в черном кружевном белье и поясе для чулок в обольстительной позе стоит у стола и как будто собирается читать книгу. Злата продемонстрировала на камеру свои упругие ягодицы.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Образ она дополнила укладкой и макияжем с красной помадой.

На другой фотографии звезда запечатлена с красной розой.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Огневич также продемонстрировала на камеру сексуальное декольте.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

С кем из мужчин попрощалась Злата в прошлом, девятом, выпуске, можно узнать здесь.

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