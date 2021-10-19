Сексуальное платье и огромный пуховик: Ирина Шейк на вечеринке в Париже

Модель вернулась во Францию ради гламурной вечеринки своих друзей.

Супермодель Ирина Шейк появилась на вечеринке в Париже, которая была организованная модным брендом Burberry по случаю окончания выставки художницы и фотографа Анне Имхоф. На мероприятие были приглашены только ближайшие друзья марки, а Ирина, как известно, дружит с Риккардо Тиши - креативным директором бренда.

На вечеринке Ирина появилась в черном платье с драпировкой, а декольте наряда было исполнено из бархата. Образ она дополнила объемным пуховиком, туфлями на низком ходу и клатчем. Волосы Ирина уложила в пучок.

Ирина Шейк / Getty Images

А еще несколько недель тому назад звезда очаровывала всех своим образом на открытии выставки работ французского модельера Тьери Мюглера. Тогда Ирина появилась в винтажном платье, которое было создано дизайнером в 1997 году для кутюрной коллекции Les Insectes весна-лето.

Ирина Шейк / Getty Images

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