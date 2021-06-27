Сексуальные красотки в бикини: Ким Кардашьян показала горячие снимки с сестрой Хлое

В клане Кардашьян сегодня праздник.

Сегодня, 27 июня, у Хлое Кардашьян день рождения. Ей исполнилось 37 лет. По этому поводу ее старшая сестра Ким опубликовала серию их совместных снимков в Instagram и написала под ними поздравление:

"@khloekardashian с днем рождения! Ты серьезно самая удивительная волшебница, которую я знаю! У тебя самое большое сердце, и ты заботишься обо всех вокруг! Ты самая лучшая мама и друг своего маленького круга! Ты такой светильник в моей жизни и жизни вокруг тебя! Я даже не могу выразить словами, как я счастлива, что ты моя сестра! Нет никого, с кем я бы предпочла быть рядом в этой жизни! Я люблю тебя!"

(чтобы посмотреть другие фото, листайте вправо)

В подборке фото есть горячие кадры, на которых Ким и Хлое в стильных купальниках продемонстрировала сексуальные формы.

Читайте также: Теперь с нового ракурса: Ким Кардашьян показала фото в купальнике

Ким Кардашьян на отдыхе (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку