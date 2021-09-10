Сел за штурвал самолета: лидер группы Pianoбой Дмитрий Шуров стал пилотом

Музыкант принял участие в фотопроекте.

Дмитрий Шуров воплотил свою детскую мечту — он стал пилотом. Артист принял участие в фотопроекте "Если бы не шоу-бизнес".

Фотосъемка прошла на части взлетной полосы на территории международного украинского аэропорта "Борисполь". Одна из украинских авиакомпаний предоставила для проекта современный самолет, трансфер и стюардесс.

Дмитрий Шуров/Пресс-служба

Для музыканта рассказали детали работы пилота и провели экскурсию по тем местам, вход в которые обычным пассажирам закрыт.

Дмитрий Шуров/Пресс-служба

Дмитрий Шуров/Пресс-служба

Команда проекта побывала в соуровенных уголках аэропорта и ознакомилась с работой такого большого и слаженного механизма.

Дмитрий Шуров/Пресс-служба

"День съемок стал историческим днем в моей жизни, ведь я впервые побывал в кабине современного самолета. Очень классно побыть пилотом хотя бы на несколько часов, пообщаться со стюардессами, побыть в пустом самолете и посмотреть на другую сторону — внутреннюю — работы аэропорта!

Дмитрий Шуров/Пресс-служба

С детства я мечтал только о двух профессиях — музыканта и пилота гражданской авиации. Эти две профессии связаны с чудом! Мы все знаем о чудо полета, но музыка это тоже чудо — она способна появляться ниоткуда и объединять людей. Перелетав по всему миру на разных самолетах (и на советских, и на современных) и переиграв на всевозможных сценах (и в маленьких клубах, и во "Дворце спорта") — я понял, что это примерно одно и то же! Я очень рад, что по сути занимаюсь полетом — и через музыку "летаю" вместе с людьми. Тем самым спасаю их от обыденности так, как спасает неожиданный полет на самолете!"- поделился впечатлениями Дмитрий Шуров.

Эксклюзивными кадрами бэкстейджа съемки фотопроекта "Если бы не шоу-бизнес" поделились с нами организаторы.

Дмитрий Шуров/Пресс-служба

Дмитрий Шуров/Пресс-служба

Дмитрий Шуров/Пресс-служба

Фотопроект "Если бы не шоу-бизнес" — это социально-ориентированный месседж к молодежи, которая ищет себя. В современном мире соцсетей очень развита пропаганда развития себя как публичного человека. Актеры, певцы, блогеры, ведущие своим участием в этом фотопроекти показывают, что есть такие профессии, которые "на слуху" в соцсетях и не "ведут" за собой миллионы подписчиков, но они крайне важны для формирования будущего здорового общества. В таком полноценном обществе каждый находит себя, свое место и свое дело — не то, которое просто "модное", а к которой есть талант и лежит душа.

Результатом проекта вскоре планируется фотовыставка, где на снимках звезды предстанут в образах профессий, о которых они мечтали в детстве. На фотовыставку будут приглашены все герои проекта, среди которых Павел Зибров, Влад Яма, Мария Бурмака, Александр Пономарев, Руслан Сеничкин, Виктор Павлик, Тарас Цимбалюк и другие.

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