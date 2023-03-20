Селена Гомес появится в сериале "Убийства в одном здании" в тренче от украинского бренда

Все чаще знаменитости отдают предпочтение именно украинским брендам, что очень радует.

В Нью-Йорке стартовали съемки третьего сезона комедийного детектива "Убийства в одном здании" от Hulu.

Некоторые сцены сериала снимаются на улице, поэтому главные актеры - Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт - часто попадают под прицел папарацци. На днях звезд заметили в Куинсе - одном из районов Нью-Йорка. Селена была одета в стильный тренч от украинского бренда Olēnich. Он был выполнен из эко-кожи в модном вишнево-коричневом оттенке. Модель отличалась большими лацканами, ремнем в тон и пряжками.

Стоимость похожей вещи на официальном сайте бренда составляет сейчас 599 евро.

Этот потрясающий тренч звезда сочетала с розовой рубашкой, черными джинсами и белыми ботинками. Завершали лук актрисы крупные золотые серьги.

Селена Гомес на съемках сериала "Убийства в одном здании" / Фото: Getty Images

В кадр попали и коллеги Селены - Мартин Шорт и Стив Мартин, которые были очень стильно одеты, ведь костюмеры подобрали для них элегантные пальто, рубашки и даже шляпу. Шорт почему-то еще держал в руках большую деревянную лестницу.

Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин на съемках сериала "Убийства в одном здании" / Фото: Getty Images

Некоторые кадры были сделаны, вероятно, возле швейного магазина с необычным названием Snitches get stitches.

Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин на съемках сериала "Убийства в одном здании" / Фото: Getty Images

Сериал "Убийства в одном здании" получил много положительных отзывов, поэтому в нем с каждым новым сезоном появляется все больше известных актеров. В третьем сезоне мы увидим оскароносную актрису Мерил Стрип, актрису из "Эмили в Париже" Эшли Парк и звезду Marvel Пола Радда.

К слову, это не первый случай, когда украинские бренды появляются в популярных сериалах. Не так давно в красивом шелковом платье от украинского бренда Overthesea снималась в сериале "Эмили в Париже" актриса Эшли Парк.

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