Селена Гомес пришла на презентацию фильма, чтобы поддержать комика Мартина Шорта, потерявшего дочь

Селена Гомес / © Associated Press

Певица и актриса Селена Гомес привлекла внимание на красной дорожке, посвященной фильму Marty, Life is Short — документальной картине о комике Мартине Шорте, исследующей его карьеру в кино, на телевидении, в театре и комедии.

Она появилась на мероприятии в черном облегающем платье длины миди от бренда Carolina Herrera из коллекции весна-лето 2026. Элегантный наряд с объемными рукавами-фонариками, квадратным декольте и декором в виде бусин идеально подходил звезде.

Платье Селена сочетала с элегантными туфлями с ремешками от Christian Louboutin и серьгами в виде листьев. Яркими акцентами лука стал макияж с розовой помадой на губах и маникюр звезды.

Селена посетила мероприятие, чтобы поддержать Мартина Шорта, ведь он ее друг и коллега по сериалу «Убийства в одном здании». Актер впервые появился на публике после новостей о смерти дочери — Кэтрин.

Селена Гомес и Мартин Шорт / © Associated Press

Как сообщает издание TMZ, женщине было 42 года. Ее нашли без признаков жизни в ее доме в Лос-Анджелесе. На вызов прибыли представители полиции и спасатели. Официальной причиной смерти Кэтрин назвали огнестрельное ранение, которое она нанесла себе сама. Сам актер публично не комментировал эту трагедию.

