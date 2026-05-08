Селена Гомес пришла на презентацию фильма, чтобы поддержать комика Мартина Шорта, потерявшего дочь
Трогательный момент встречи двух коллег запечатлели во время мероприятия.
Певица и актриса Селена Гомес привлекла внимание на красной дорожке, посвященной фильму Marty, Life is Short — документальной картине о комике Мартине Шорте, исследующей его карьеру в кино, на телевидении, в театре и комедии.
Она появилась на мероприятии в черном облегающем платье длины миди от бренда Carolina Herrera из коллекции весна-лето 2026. Элегантный наряд с объемными рукавами-фонариками, квадратным декольте и декором в виде бусин идеально подходил звезде.
Платье Селена сочетала с элегантными туфлями с ремешками от Christian Louboutin и серьгами в виде листьев. Яркими акцентами лука стал макияж с розовой помадой на губах и маникюр звезды.
Селена посетила мероприятие, чтобы поддержать Мартина Шорта, ведь он ее друг и коллега по сериалу «Убийства в одном здании». Актер впервые появился на публике после новостей о смерти дочери — Кэтрин.
Как сообщает издание TMZ, женщине было 42 года. Ее нашли без признаков жизни в ее доме в Лос-Анджелесе. На вызов прибыли представители полиции и спасатели. Официальной причиной смерти Кэтрин назвали огнестрельное ранение, которое она нанесла себе сама. Сам актер публично не комментировал эту трагедию.