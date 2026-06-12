Селена Гомес умилила поклонников своими детскими фото

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

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33-летняя американская певица и актриса — Селена Гомес — поделилась в своем Instagram серией ретро-фото. Судя по всему, она вдохновилась баскетбольным матчем финальной серии НБА между командами «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс», который, кстати, посетило большое количество селебрити.

На фото Селена позировала у выставки Кубков Ларри О’Брайена, главных трофеев НБА, c фигурой баскетболиста Тима Данкана, а также в фирменной футболке «Сан-Антонио Сперс» и бейсболке. Гомес — преданная фанатка именно этой баскетбольной команды. Поскольку родилась и выросла в Техасе, она поддерживает этот клуб с детства.

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена сейчас находится в Лондоне на съемках, но несмотря на это, она в 3 часа ночи по местному времени смотрела на ноутбуке 4 игру серии, чтобы поддержать любимую команду.

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Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Ранее, напомним, Селена Гомес в элегантном образе в стиле Старого Голливуда и с возлюбленным появилась на премии «Золотой глобус».

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