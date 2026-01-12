ТСН в социальных сетях

Селена Гомес в элегантном образе в стиле Старого Голливуда и с возлюбленным появилась на премии "Золотой глобус"

Супруги не сдерживали чувств на красной дорожке.

Алина Онопа
Селена Гомес и Бенни Бланко

Селена Гомес и Бенни Бланко / © Associated Press

В Беверли-Хиллз состоялась церемонию вручения премии «Золотой глобус», на которой собрались целая плеяда звездных красавиц. Мероприятие посетила и Селена Гомес, которая пришла в сопровождении своего мужа — музыкального продюсера Бенни Бланко.

Селена Гомес и Бенни Бланко / © Associated Press

Селена Гомес и Бенни Бланко / © Associated Press

Супруги выглядели красиво и влюбленно: они позировали обнимаясь и демонстрировали поцелуи на публику. Для своего появления они выбирали элегантные образы в стиле Старого Голливуда.

Селена Гомес и Бенни Бланко / © Associated Press

Селена Гомес и Бенни Бланко / © Associated Press

Селена была одета в черное бархатное платье макси с открытыми плечами, полуоткрытой спиной и объемным белым перьями сверху от бренда Chanel, изготовленное для нее на заказ. Наряд она скомбинировала с черными туфлями Chanel и ювелирными изделиями Chanel High.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Гомес сделали волнистую укладку, макияж с акцентом на бордовой помаде и черный маникюр.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

На Бенни был черный костюм, черная рубашка и черные лоферы с камнями. На шее у него было массивное украшение с бриллиантами, а на руке — часы с бриллиантовыми ремешками-браслетами.

Селена Гомес и Бенни Бланко / © Associated Press

Селена Гомес и Бенни Бланко / © Associated Press

