Селена Гомес в элегантном образе в стиле Старого Голливуда и с возлюбленным появилась на премии "Золотой глобус"
Супруги не сдерживали чувств на красной дорожке.
В Беверли-Хиллз состоялась церемонию вручения премии «Золотой глобус», на которой собрались целая плеяда звездных красавиц. Мероприятие посетила и Селена Гомес, которая пришла в сопровождении своего мужа — музыкального продюсера Бенни Бланко.
Супруги выглядели красиво и влюбленно: они позировали обнимаясь и демонстрировали поцелуи на публику. Для своего появления они выбирали элегантные образы в стиле Старого Голливуда.
Селена была одета в черное бархатное платье макси с открытыми плечами, полуоткрытой спиной и объемным белым перьями сверху от бренда Chanel, изготовленное для нее на заказ. Наряд она скомбинировала с черными туфлями Chanel и ювелирными изделиями Chanel High.
Гомес сделали волнистую укладку, макияж с акцентом на бордовой помаде и черный маникюр.
На Бенни был черный костюм, черная рубашка и черные лоферы с камнями. На шее у него было массивное украшение с бриллиантами, а на руке — часы с бриллиантовыми ремешками-браслетами.