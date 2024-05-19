Селена Гомес в платье с цветами, а Зои Салдана – с пикантным декольте: актрисы на фотоколле в Каннах

Селена Гомес и Зои Салдана позировали фотографам на фотоколле фильма "Эмилия Перес" на 77-м международном кинофестивале в Каннах.

31-летняя Селена Гомес появилась перед камерами в эффектном красном платье с пышным подолом длины миди и цветами на декольте. У нее были обнажены плечи, густые каштановые волосы были накручены красивыми локонами, она надела серьги-висюльки и сделала макияж.

Селена Гомес и Зои Салдана / Фото: Associated Press

45-летняя Зои Салдана выбрала для своего выхода графитовый топ с вырезом до пупка, юбку-карандаш и серый удлиненный жакет, надела колготы и обула остроносые туфли на каблуках. У нее были распущены волосы, на шее сверкало тонкое колье, а на пальцах было по несколько колец.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Обе актрисы играют главные роли в художественном фильме французского режиссера Жака Одиара.

Селена Гомес и Зои Салдана / Фото: Associated Press

Днем ранее Селена и Зои блистали в вечерних платьях на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Селена выбрала черно-белое платье Saint Laurent, которое сочетала с украшениями Bulgari, а Зои надела платье с бантом на талии тоже от Saint Laurent.

Селена Гомес и Зои Салдана / Фото: Associated Press

Напомним, в этот же вечер на дорожке блистала и Кейт Бланшетт. Австралийская актриса выбрала для выхода эффектное золотое платье.

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